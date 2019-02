Le Fédéral dédie 100 millions d’euros supplémentaires au financement des scale-ups

C’est une vieille antienne: lorsque les entreprises de croissance belges veulent lever plus de 10 millions d’euros pour financer leur expansion, elles sont très souvent contraintes d’aller frapper à la porte d’investisseurs étrangers. Les acteurs belges capables de mettre sur la table de tels montants se comptent sur les doigts d’une main. Les dernières levées de capitaux de l’entreprise bruxelloise Collibra et de l’entreprise de sécurité Guardsquare l’ont encore illustré récemment.

Pour y remédier, le gouvernement fédéral a décidé il y a quelques mois de constituer un "super fonds" et de le doter de 300 à 450 millions d’euros destinés à être investis dans des fonds privés qui injectent des capitaux dans des entreprises de croissance, notamment en Belgique. Le fonds sera géré par la société d’investissement publique flamande PMV et BNP Paribas Fortis Private Equity, sous la supervision de la Société fédérale de participations et d’investissement (SFPI).