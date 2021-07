Semestre record à 779 millions pour les start-ups belges

2021 ne fait pas exception . Les données que nous collectons montrent en effet que le compteur s'est élevé cette fois à 779 millions d'euros sur les six premiers mois de l'année. C'est 27% de plus que l'année précédente - à 613 millions, un niveau record également - et bien plus que les montants des années précédentes (hors 2020) sur les douze mois qu'elles comptent.

En cause? L'argent ne manque aujourd'hui et se cherche un rendement. En parallèle, de plus en plus d'acteurs se lancent dans le financement de jeunes entreprises, quand les fonds internationaux trouvent de plus en plus leur place sur le marché belge. Plus personne ne s'étonne désormais de voir un grand nom de la Silicon Valley investir dans une start-up du plat pays. Cette concurrence accrue pousse assez logiquement la taille des rounds et les valorisations à la hausse.