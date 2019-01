SocialWall Pro acquiert son concurrent PictaWall

"D’une part, cela suscite l’interaction. Et de l’autre, ça fait parler de l’entreprise sur les réseaux."

Installée à Mont-Saint-Guibert, elle permet aux entreprises d’exploiter les Facebook, Instagram et autre Twitter pour faire parler d’elles lors de leurs évènements spécifiques comme des conférences. Elle a ainsi développé une technologie capable de récolter tous les messages diffusés sur les réseaux sociaux en rapport avec l’événement en question. Elle se charge ensuite de les reprendre sur des SocialWall, des écrans géants installés surplace.

Un procédé à priori simple mais qui a plusieurs intérêts. "D’une part, cela suscite l’interaction. Cela permet par exemple de poser des questions lors d’une conférence, réaliser des sondages, des concours... Et de l’autre, ça fait parler de l’entreprise sur les réseaux. En voyant leurs messages diffusés sur l’écran, les participants sont beaucoup plus nombreux à interagir et donc diffuser l’événement", explique Pascal Alberty, le fondateur de SocialWall Pro.