Une start-up financée par des start-ups qui veut parler de start-ups

On n’est jamais mieux servi que par soi-même. C’est sans doute cette réflexion qui a mené à la création du nouveau projet "StartupVie". Initié par une trentaine de jeunes pousses, ce dernier a pour but de mettre en avant les start-ups du pays. Comment? "En lançant un nouveau média uniquement consacré à leur univers", explique fièrement Julie Foulon et Thierry Huart-Eeckhoudt, les deux fondateurs de "StartupVie". Au programme, il sera notamment question de levées de fonds et de projets innovants. Le tout prendra la forme de capsules vidéos, plus ou moins longues, et diffusées uniquement sur les réseaux sociaux.