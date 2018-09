Une thérapie prometteuse contre le cancer rapporte gros à Coucke, Verelst et Lathouwers

La vente de Tusk Therapeutics est un coup de chance pour une série d’entrepreneurs belges, Luc Verelst en tête. Le fondateur de l’entreprise de construction Groep Verelst percevra près de 300 millions d’euros sur les 655 millions d’euros que représente la transaction. Marc Coucke, qui est à la fois actionnaire de Droia et de Tusk Therapeutics, recevra plus de 125 millions d’euros. Emiel Lathouwers, fondateur d’AS Adventure, percevra un peu plus de 20 millions d’euros.