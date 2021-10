Xavier Niel et les Frère mettent un pied dans le Foot Locker digital

Les fonds Kima Ventures et Stride ont participé à une levée de fonds de plus de deux millions d'euros autour du spécialiste de la basket virtuelle, Futures Factory.

Créée cette année et basée à Paris, Futures Factory se positionne comme une place de marché pour les baskets numériques - à porter en jeu ou dans la réalité virtuelle. Et surfe par-là sur la vague des "NFT", du nom de cette technologie permettant de rendre n'importe quelle création numérique identifiable via une sorte de "code" unique.