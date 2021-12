Jamais nos sociétés de croissance n'ont levé autant de capitaux

En 2021, investisseurs nationaux et étrangers ont injecté près de 1,4 milliard d'euros dans nos jeunes pousses. C'est le montant le plus élevé à ce jour et le 5ᵉ record consécutif.

Comme chaque année, l'heure est au bilan des tours de table des sociétés de croissance belges non cotées (start-ups, scale-ups et biotechs). Le financement de ce type d'entreprises est en augmentation ces dernières années. Cette année, un montant record levé de 1,37 milliard d'euros. C'est 40% de plus qu'en 2020 et le cinquième plus haut consécutif (voir graphique). À noter, ce chiffre ne recouvre pas les introductions en bourse ou les augmentations de capital des sociétés cotées. On parle bien ici d'opérations privées.

Un tour de table s'est démarqué en 2021: celui de Collibra. Le spécialiste bruxellois de la gestion des données a levé pas moins de 250 millions de dollars (216 millions d'euros) en novembre, de quoi lui offrir la place de numéro un cette année. Et de loin.

À l’occasion de la plus importante opération de 2021, Collibra a été évaluée à 5,25 milliards de dollars. Ce qui lui a conféré dans la foulée le statut de première "pentacorne" belge – soit une entreprise technologique non cotée évaluée à plus de 5 milliards de dollars – et de start-up belge la plus valorisée de tous les temps.

De plus gros tours

777 millions d'euros Les dix plus grosses opérations de 2021 ont permis la récolte de 777 millions d'euros, contre "seulement" 178 il y a cinq ans.

Les dix plus grosses opérations de cette année ont permis la récolte de 777 millions d'euros, quand il y a eu quinze tours de table de plus de 20 millions. À titre de comparaison: il y a cinq ans, le top 10 représentait "seulement" 178 millions de capitaux frais, pour trois tours de capitaux au-dessus de 20 millions d'euros. Showpad, alors le plus gros deal de l'année avec un tour de table de 44 millions de dollars, ne serait aujourd'hui que… neuvième.

"Les opérations prennent de plus en plus d'ampleur", souligne Renaat Berckmoes, associé au sein de l'investisseur en capital-risque Fortino. "Lorsqu'un éditeur de logiciels levait 6 millions d'euros il y a cinq ans, c'était un gros coup. Maintenant, c'est plutôt 10-15 millions."

"Lorsqu'un éditeur de logiciels levait 6 millions d'euros il y a cinq ans, c'était un gros coup. Maintenant, c'est plutôt 10-15 millions" Renaat Berckmoes Associé chez Fortino

Et d'ajouter: "les valorisations sont plus basses en Europe qu'aux États-Unis. De ce fait, les investisseurs américains viennent ici plus rapidement et sont prêts à mettre plus d'argent sur la table. Regardez Collibra par exemple." Et pour cause, les investisseurs se seraient bousculés au portillon – par lequel est aussi entré le holding des Boël, Sofina .

Du reste, les deux meilleurs trimestres jamais vus dans notre pays ont été enregistrés cette année. Mieux encore, dans le top 5 des meilleurs trimestres de tous les temps, trois sont à dénombrer sur 2021.

En clair, la crise du coronavirus n'a eu aucun effet sur le financement des sociétés de croissance. Bien au contraire, la pandémie a poussé la numérisation à passer à la vitesse supérieure. De nombreuses jeunes entreprises technologiques en ont donc profité, notamment à l'occasion de levées de fonds.

Alignement des astres

Mais avec 2022 déjà à nos portes, la question à se poser est peut-être de savoir si ce mouvement va se poursuivre. Une opération majeure est en tout cas déjà en préparation. La biotech carolo Univercells prépare en effet un tour de table de 100 millions d'euros environ. Il devrait s'agir de son dernier financement privé avant une introduction sur le Nasdaq, prévue pour le second semestre.

La société, qui a accueilli notamment un fonds lié à Bill Gates ou encore Georges Soros au capital, est l'exemple même d'une réalité nouvelle: les investisseurs étrangers ont résolument trouvé le chemin vers notre pays, quand les pépites technologiques et biotechs peuvent lever des fonds à des conditions (plus) attractives et l'écosystème est devenu plus mature.

Les étoiles sont donc alignées favorablement. Mais peut-on faire mieux? "L'entrepreneuriat peut être encore mieux stimulé", pointe David Dessers, associé-fondateur du cabinet d'avocats Cresco. Néanmoins, "la situation est bien meilleure qu'il y a cinq à dix ans, selon l'investisseur Jürgen Ingels, même si nous ne sommes pas encore au niveau des Pays-Bas ou de la Suède".

"Il faudra parvenir à construire des écosystèmes." Renaat Berckmoes Associé chez Fortino