Les Wittouck en soutien à la fabrique à marques digitales Hashtag You

Eric Wittouck, première fortune belge, entre au capital de la société berlinoise Hashtag You aux côtés des géants de la grande consommation Henkel et de la distribution Tengelmann.

Nouvel investissement pour le Belge Eric Wittouck, régulièrement cité comme la première fortune du plat pays . L'intéressé vient en effet de participer à un premier tour de table du côté de la fabrique berlinoise à marques digitales Hashtag You, a-t-on appris.

Le géant de la grande consommation Henkel et de la distribution Tengelmann - via son bras capital-risque - sont eux aussi de l'aventure, tout comme la société d'accélération de start-ups Founders First Capital Partners.