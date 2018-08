Co-oking, un incubateur qui mijote des start-ups culinaires

3 questions à Sophie Pirotte

"A toutes faims utiles"

1. Pourquoi avoir décidé de changer de métier?

"J’étais libraire pendant 25 ans, un métier de passion mais j’avais d’autres envies. Je suis passionnée de cuisine depuis toujours, il y a eu un déclic. J’ai donc fait une formation de 3 ans pour avoir accès à la profession avant de me lancer."

2. Quelles sont les difficultés spécifiques à l’entreprenariat culinaire?

"Même si on cuisine au niveau privé, c’est un métier qu’on ne connaît pas spécialement. Quand on démarre on ne sait pas du tout si ça va fonctionner, alors que ça demande des investissements exorbitants."

3. Que vous a apporté Co-oking?

"On n’a pas besoin de faire ces investissements. On a une structure qui nous enlève tout le poids des démarches administratives très lourdes et de l’Afsca. C’est aussi une économie collaborative, on se conseille, on s’entraide, ça permet de prendre confiance en soi, surtout au début."