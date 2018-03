Coup de pouce de Digital BW à 18 start-ups wallonnes

Keybate pour animer les conférences du futur

Pierre-Louis Firre et ses deux associés ont lancé leur start-up Keybate au départ d’une idée simple: et si, dans les conférences, on transformait les smartphones des participants en autant de microphones, afin de facilite les échanges et les interactions?

Le concept a mûri en plusieurs étapes. En octobre 2015, leur projet d’entreprise termine parmi les lauréats le concours "1, 2, 3 Go". Encouragés par ce premier succès, ils décrochent un prêt d’amorçage de 50.000 euros auprès de WING en avril 2016, pour lancer le projet. Au même moment, ils gagnent le prix du meilleur "pitch" au Forum Mind&Market.

Ils démarchent de premiers clients avec leur appli, qui permet à la fois de susciter et trier les questions des participants, de générer des commentaires et d’effectuer des sondages dans les assemblées. Leur produit convient à des réunions de 100 à 500 personnes. Il implique la participation active d’un modérateur (chez l’organisateur de la conférence), qui centralise et relaie les interventions auprès des orateurs. L’appli permet aussi d’accéder à nouveau aux participants après le colloque.

"On offre l’éventail complet d’interactions, précise Pierre-Louis Firre: le networking, d’une part, le réseautage, les messages et les échanges, d’autre part. Et pour les participants, tout est évidemment gratuit. C’est l’organisateur de chaque événement client qui nous paie une licence." L’idée d’origine du télé-micro a débouché sur beaucoup plus gros…

En novembre 2016, quelques mois après le début de la commercialisation, Keybate veut lever 100.000 euros supplémentaires auprès de WING et d’investisseurs privés.

"Cela a capoté car le produit n’était pas tout à fait fini", reconnaît Firre. Les trois se sont alors autofinancés. Puis en juillet 2017, sous l’égide de Digital BW, ils participent à une "One Hour Challenge" avec Ben Piquard, de LeanSquare. Une rencontre décisive. "Ben Piquard nous a réorientés. On a reciblé notre segmentation marchés vers des organisations, des fédérations, et rééquilibré notre communication."

Dans la foulée, ils "rebrandent" leur appli et recommencent à démarcher. Succès à la clé. "Aujourd’hui, notre appli commence à être connue", au point qu’une société active dans un domaine complémentaire ait entamé des discussions avec les trois fondateurs, en vue d’une éventuelle fusion.

Keybate compte une trentaine de clients, dont de grands noms comme l’Awex, Sonaca, BNP Paribas, Siemens et même deux Services publics fédéraux. La jeune pousse compte déjà à son actif plusieurs centaines d’événements animés par son appli, y compris en Allemagne et aux Bahamas. Elle couvre déjà ses coûts fixes et de développement.