Des investisseurs internationaux misent 3 millions sur e-peas

Fondée en 2014 et développée au sein de The Faktory, la pépite e-peas vient de lever trois millions d’euros auprès d’une belle brochette d’investisseurs internationaux. Le capital levé va lui permettre de lancer la production de quatre nouveaux produits qui seront disponibles sur le marché en décembre. E-peas a développé une solution qui permettra aux batteries des objets connectés de durer plus longtemps, voire de ne plus jamais être remplacées.