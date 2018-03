Google veut former 10.000 Belges à BeCentral en 2018

On en sait un (tout petit) peu plus sur les projets de Google dans la gare Centrale. A partir du 26 avril, le géant américain y ouvrira un Atelier digital destiné à former les participants belges au monde numérique.

On l'avait annoncé, l'information est désormais confirmée. Google va ouvrir un nouveau hub numérique à BeCentral. Le nouveau lieu ouvrira le 26 avril et se donne pour objectif d’accueillir cette année 10.000 participants belges et de leur faire découvrir l’Atelier digital de Google et le monde numérique. Mission: renforcer les compétences numériques et promouvoir l'esprit d'entreprendre.