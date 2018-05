Jeholet veut un écosystème plus adapté aux start-ups

Le ministre wallon de l'Economie et du Numérique Pierre-­Yves Jeholet va proposer une réforme de l'écosystème numérique des start-ups.

Pierre-­Yves Jeholet (MR), ministre wallon de l'Économie et du Numérique a pour vision de "structurer, rationaliser et animer" l'écosystème numérique wallon. Il compte déposer un projet de réforme à cet effet très prochainement, confie-t-il à "La Libre Belgique".

En décembre dernier, le ministre déplorait un "micmac incompréhensible" dans les diverses structures wallonnes censées accompagner les start-­ups wallonnes du secteur numérique. Il est selon lui "temps de mettre de l'ordre et de clarifier le rôle respectif de chaque opérateur envers les start-­ups".

Il compte désormais déposer "dans la quinzaine" un "projet de réforme de l'écosystème", inspiré de recommandations du conseil du numérique et d'opérateurs de terrain (Invests, incubateurs, hubs créatifs, Centres d'entreprise et d'innovation, etc.).