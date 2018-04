Jérusalem se rêve en capitale des start-ups

En 5 ans, le nombre de start-ups à Jérusalem a été multiplié par six. La ville mise sur le "high-tech", un secteur florissant en Israël. Mais quel est son secret?

Le soleil darde ses derniers rayons sur les collines de Jérusalem. Une ambulance déboule de la vieille ville, sirène hurlante. Adiel Kolman, 32 ans, vient de recevoir une dizaine de coups de couteaux portés par un terroriste, Porte de Damas. Quelques heures plus tard, il décède entre les mains des urgentistes.

Sur les lieux de l’attaque, toute trace a disparu. La vie reprend son cours. La ville se couvre d’étoiles, dans le brouhaha commun aux cités du Moyen Orient.

À peine arrivé dans la "cité d’or", et je suis plongé dans sa réalité.

Voici cent jours que le président des Etats-Unis Donald Trump a annoncé le retour de son ambassade à Jérusalem. Depuis, Israël subit une recrudescence d’attentats menés par des loups solitaires. "La seule réponse est un combat sans compromis contre le terrorisme et la construction d’une Jérusalem unie", dit le maire Nir Barkat.

Face à la menace, les Israéliens ont fait de la résilience un atout. Une visite à l’hôpital d’Hadassah, un fleuron mondial de la traumatologie, le démontre. "Après une attaque, les auteurs et les victimes sont immédiatement évacués. Tout est remis en place. Nous n’offrons pas aux terroristes le luxe de la publicité", dit Abu Baih Abed, un Palestinien de 35 ans et chirurgien. "J’aime travailler ici, dit-il, nous soignons l’humain, sans faire de différence entre Juifs et Palestiniens."

Il fait équipe avec Avi Rifkind, directeur de l’unité de traumatologie et professeur à l’Université de Californie. "J’ai opéré sur cette table Hassan Solame, le numéro deux sur la liste des terroristes du Hamas. Il avait causé la mort de 58 personnes lors d’attaques à l’explosif", dit Rifkind, le visage buriné par l’âge et les heures de travail. Cette sommité est appelée à travers le monde pour solutionner les cas les plus extrêmes.

Le conflit israélo-palestinien lui a permis de créer des techniques opératoires inconnues ailleurs.

Jérusalem, hub technologique

Comment ce pays de 8,5 millions d’habitants, de 70 ans à peine, sans ressources naturelles, avec des ennemis à chaque frontière et en état de guerre constant, est-il devenu un centre mondial des technologies?

Israël, dont la surface fait deux tiers de la Belgique, compte plus de fondateurs d’entreprises innovantes que nulle part ailleurs dans le monde. On y dénombrait l’an dernier près de 8.000 start-ups. Une pour plus de 1.200 habitants. Ce qui en fait la deuxième place mondiale de l’innovation, derrière la Silicon Valley. Le capital-risque y règne en maître. Plus de 5 milliards d’euros ont été investis en en 2017 dans les sociétés innovantes. C’est plus qu’en France et en Allemagne à la fois. "Davantage de sociétés israéliennes sont cotées au Nasdaq que toutes les entreprises d’Europe", dit Saul Singer, l’auteur du best-seller "Start-up Nation".

Google, Cisco, eBay, Microsoft, les plus grandes entreprises de technologie ont une filiale en Israël. Elles y tirent une grande partie de leur créativité. Dans les années 90, l’équipe d’Intel à Haïfa développe la puce 8088, la plus rapide du monde, assez petite pour tenir dans un PC d’IBM. Elle créera les générations suivantes, jusqu’à rendre possible l’utilisation de PC sans cesse plus légers et plus rapides. La clé USB vient aussi d’Israël, de même que le logiciel de reconnaissance faciale d’Apple.

Le lien entre l’armée et cette créativité est évident. La petite entreprise FraudSciences a imposé son système de sécurité en ligne au géant PayPal en lui présentant une technologie ayant cinq ans d’avance sur toutes les autres. Ses fondateurs, Saar Wilf, Shvat Shaked, ont tiré leur savoir-faire de leur passage dans l’Unité 8200, un corps d’élite des services secrets israéliens.

L’innovation se concentre à Tel Aviv, un des premiers hubs mondiaux de start-ups. Depuis peu, Jérusalem est aussi devenue un centre de référence. Le nombre de start-ups dans la capitale israélienne est passé de 100 à 600 ces cinq dernières années. Le Time Magazine la désigne comme un des 5 hubs technologiques émergents dans le monde.

Il suffit de songer à Mobileye, une ancienne start-up de Jérusalem spécialisée dans les systèmes anti-collisions et d’assistance à la conduite. Créée en 1999 par Amnon Shashua et Ziv Aviram, ses algorithmes de vision artificielle sont devenus la référence du secteur. En mars, elle a été vendue à Intel pour 17 milliards de dollars.

Lightricks et Orcam

Lorsqu’on entre dans une start-up israélienne, une des premières choses que l’on remarque, c’est l’absence apparente de hiérarchie. Les codes de l’entreprise sont éclatés. Les relations simplifiées. Le point va à celui qui pose la question la plus opportune. C’est le cas de Lightricks.

Logée à Jérusalem dans d’anciens bâtiments du campus universitaire, cette entreprise a connu une croissance rapide grâce à Facetune et Enlight Photofox, ses logiciels de retouche utilisés sur iPhone. "Nous sommes partis d’une équipe de cinq, avec une levée de fonds de 10 millions de dollars en 2015. Aujourd’hui, nous comptons 45 employés. Nos logiciels ont été téléchargés 18 millions de fois", dit Zeev Farbman, cofondateur de Lightricks. En t-shirt et jeans, il me précise avec fierté qu’il sponsorise la gay pride de Jérusalem.

Abritée dans de somptueux jardins baignés de lumière, cette start-up se prépare à lancer trois nouveaux produits cette année et prévoit un chiffre d’affaires de 100 millions de dollars en 2019.

L’algorithme d’Orcam connaît un succès encore plus fulgurant. "Je place mon doigt sur le texte. Je le retire. Orcam retient le texte et le lit", explique Rafi Fischer, directeur de la communication d’Orcam. MyEye 2.0, un appareil de quelques centimètres, est un concentré de technologies accroché à la branche d’une lunette. Grâce à son système de reconnaissance, il lit des textes, identifie les visages, les produits lors des courses, l’argent, les signaux en rue. Ce système, vendu 4.700 dollars aux Etats-Unis, a de plus en plus de succès dans le monde.

Fondée en 2010, Orcam est valorisée aujourd’hui à un milliard de dollars. Elle compte 170 employés et des clients un peu partout dans le monde. "Jérusalem est pleine d’atouts. Nous attirons des talents qui quittent Tel Aviv et viennent ici. L’écosystème grandit de manière substantielle", ajoute Rafi Fischer.

Kim Kardashian et les haredims

Un quart de la population de Jérusalem est composé de juifs ultra-orthodoxes, des haredims. Beaucoup refusent de faire leur service militaire, l’armée étant un lieu de brassage. Ils vivent séparés des autres Israéliens et consacrent leur vie à l’étude du Talmud.

D’autres, encouragés par l’État, tentent l’aventure des start-ups. Le centre d’affaires Bizmax est taillé pour eux. Une septantaine d’entrepreneurs a rejoint cet environnement strictement religieux. "Les haredims vivent selon les règles traditionnelles, dit Romena Crombie, community manager de Bizmax. Nous ne cherchons pas à intégrer, mais à former des hommes et des femmes."

Chaïm, l’un d’eux, est manager chez Screenshop, une app de mode identifiant des lignes de vêtements à partir d’une photo de l’utilisateur. Screenshop a été téléchargé 100 millions de fois et compte Kim Kardashian parmi ses utilisateurs les plus fervents. "Kim est une très bonne cliente, dit Chaïm, la barbe rousse et vigoureuse. La vie est pleine de paradoxes. Quand on pense haredim, on ne pense pas forcément e-commerce et mode. Tout ce que je fais est couvert par mon rabbin. Je le fais, c’est tout et l’avis des autres ne m’intéresse pas." Le chiffre d’affaires de la start-up avoisine 120 millions de dollars.

Tika Schmidt, religieuse, a dix enfants. Cela ne l’empêche pas de diriger TIDE Technology, une start-up de dix employés spécialisée en design. "Tout mon travail est planifié en fonction de ma vie religieuse et de mes enfants. Pour moi, Jérusalem offre un milieu stable et très motivant, dit-elle, enturbannée et revêtue d’une robe modeste. Certains vous diront que les start-ups, ce n’est pas la jungle. Mais c’est la jungle."

Regus, le géant mondial des espaces de travail, sent le vent tourner. La firme néerlandaise vient d’ouvrir un centre à Jérusalem, le quinzième en Israël. "Jérusalem attire de plus en plus de high-techs, elle devient un nouveau hub mondial. Pour nous, il est logique de s’installer ici, dit Ron Yariv, country manager de Regus Israël. Nous sommes en Israël depuis vingt ans. Google a commencé avec nous à Ramat Gan. Pour cent dollars par jour, une jeune entreprise trouve ici tout ce dont elle a besoin, y compris un réseau d’affaires."

Longtemps boudée en raison de son histoire, Jérusalem compte de plus en plus de jeunes entreprises. Avec son million d’habitants, dont un tiers de musulmans, cette ville cosmopolite tire parti de sa grande diversité. Et rêve de détrôner Tel Aviv pour devenir la capitale israélienne des start-ups.

Le secret des entrepreneurs israéliens? Le talent n’explique pas tout, car on retrouve des gens de talent, des chercheurs et des ingénieurs dans tous les pays du monde. Le savoir-faire des Israéliens tient dans leur capacité de gestion des crises, leur résilience et un goût prononcé pour le risque. Ici, l’échec est vu comme une chance d’apprendre et non comme un terminus, à la différence de la culture d’entreprise européenne.