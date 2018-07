Les start-ups tech européennes ont déjà levé plus de 11 milliards d'euros en 2018

Durant les six premiers mois de l’année, le total des fonds levés par les start-ups tech européennes atteint 11,6 milliards d’euros, relève Tech.eu. 2018 se profile donc comme une année soutenue, même s’il ne faut pas s’attendre à un record comme en 2017 où le financement des start-ups technologiques avait atteint 25 milliards d’euros en Europe (en ce compris, Israël, la Russie et la Turquie). "2018 n’a pas encore connu de méga-trimestre comme on a pu en voir en 2017", écrit le site spécialisé.