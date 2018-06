Musimap lève un million d'euros

Musimap passe à la vitesse supérieure. Trois ans après son lancement, la start-up belge a finalisé le développement de trois produits prêts à être commercialisés. Elle annonce avoir clôturé une seconde levée de fonds d'un million d'euros auprès de ses investisseurs historiques (St’art, Meusinvest et des investisseurs privés) et de deux nouveaux, le fonds Scale I de Be Angels et le fonds VC Wallimage Entreprises.