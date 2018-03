Seeder Fund, 16 millions pour la numérisation

En l’état, le véhicule financier créé fin 2016 à l’initiative d’ EEBIC , incubateur de la Région de Bruxelles-Capitale (lié à des acteurs comme l’ULB, BNP Paribas Fortis, Atos Worldline), et soutenu par Axa Belgium, Securex, la SRIB, Sambrinvest et Hydralis, a déjà soutenu 16 projets différents, dans les secteurs les plus divers.

Plus fondamentalement, le Seeder Fund cherche à donner aux acteurs qu’il soutient "les moyens de confirmer la traction commerciale et la viabilité économique des projets qu’ils portent". Ce qui passe par la mise en route pour de jeunes pousses, mais aussi par l’accompagnement de la croissance pour des entreprises déjà plus établies. À cette fin, les fonds disponibles sont répartis respectivement à 40% et 60% au soutien de ces deux profils.