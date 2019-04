46.800 nouveaux emplois créés en Belgique

Jamais on n'avait compté autant de Belges au travail qu'aujourd'hui.

Le plus gros des créations d'emplois, soit près de 43.000, a eu lieu dans le secteur privé. La ministre des Affaires sociales, Maggie De Block, avance comme explication à cet égard les baisses de charges sociales patronales décidées par le gouvernement. "Et nous en voyons l'effet. Jamais on n'avait compté autant de Belges au travail qu'aujourd'hui", se réjouit la ministre.