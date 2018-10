Etiolement de la confiance des chefs d'entreprise en octobre

Le baromètre de conjoncture de la Banque nationale de Belgique a quasiment effacé toutes les améliorations engrangées ces deux derniers mois. L'affaiblissement le plus important est constaté dans le secteur des services aux entreprises.

Dans les services aux entreprises, la perte de confiance résulte d'une appréciation clairement plus défavorable des niveaux d'activité actuel et futur. Dans l'industrie manufacturière, les entrepreneurs ont également émis un jugement nettement plus négatif sur leur carnet de commandes actuel.