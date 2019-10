Jamais la Belgique n'a connu un taux d'emploi aussi élevé

Le taux d'emploi atteint 71% au deuxième trimestre 2019. La tendance est constatée tant chez les femmes que chez les hommes. Parmi les trois Régions du pays, c'est la Wallonie qui montre la plus forte progression alors que la Flandre affiche le taux le plus élevé.

Le taux d'emploi des hommes de 20 à 64 ans se chiffre à 75,1%, contre 66,9% chez les femmes. Celui des plus de 55 ans affiche par ailleurs la plus forte progression et atteint 52,3%.