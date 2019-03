L'inflation belge accélère encore en mars

Pour l'alimentation, l’inflation s'élève désormais à 1,09 % contre 1,50 % le mois précédent et 1,43 % en janvier. L’inflation de l'énergie s’élève désormais à 8,77 % contre 7,14 % le mois dernier et 6,63 % en janvier. L'électricité coûte désormais 8,6 % plus cher qu'il y a un an. Le gaz naturel coûte 6,0 % de plus en glissement annuel. Le prix du gasoil de chauffage, lissé sur 12 mois, a progressé de 17,9 % en un an. Les carburants coûtent désormais 7,0 % de plus qu'un an auparavant.



L’inflation des services a progressé de 1,93 % à 2,29 %. Enfin, l'inflation des loyers baisse et s'établit à 0,96 % contre 1,03 % en février.