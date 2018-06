L'inflation belge en hausse comme les prix du carburant

L’inflation a progressé de 1,82% à 2,08% en juin. Si les fruits, les légumes et les chambres d’hôtel ont exercé un effet baissier sur l’indice, les prix des carburants et de l’électricité ont augmenté.

Parmi les plus fortes augmentations, les carburants, le gaz naturel et l'électricité ont enregistré les plus fortes hausses de prix. Des hausses qui ont été compensées en partie par les diminutions de prix des chambres d'hôtel, des fruits et légumes, des fleurs et plantes ainsi que des villages de vacances.