L'inflation belge fond comme les prix du chocolat

L'inflation s'affiche en février à son niveau le plus bas en deux ans. Si les fruits, plantes et autres tarifs énergétiques ont pesé sur le porte-monnaie des Belges, le sucre, le chocolat ou les carburants ont noté des diminutions de prix.

L'inflation a atteint au mois de février son niveau le plus bas depuis en deux ans. Elle s'affiche ainsi à 1,48 % contre 1,71% en janvier et 2,13% en décembre. En février 2016, elle ressortait à 1,39%.

Au rayon du trio des principales augmentations , on note les fruits, les fleurs et plantes, ou encore l'électricité. Ces hausses ont été compensées par la baisse du prix du sucre, du chocolat et de la confiture ou encore des carburants.

• Les fruits ont connu une hausse moyenne de prix de 3%. Sur an, la hausse des prix est de 5,1% là où les légumes frais sont 14,7% moins chers qu'un an plus tôt.

• Pour les fleurs et plantes, la hausse de prix atteignait en moyenne 6,7%. Comme chaque année, la plus forte hausse concernait les roses,,prisées le jour de la Saint-Valentin.

• Le prix de l'électricité a augmenté en moyenne de 0,8%.

• Les prix des produits laitiers ont augmenté de 0,9% par rapport au mois dernier.

• Les prix des chambres d’hôtel ont gagné en moyenne 2,6%.

• L’inflation des services passe de 1,91% à 2%.