L'inflation belge se tasse sous les 2% en janvier

+16,7% pour le gasoil de chauffage en un an

En ce qui concerne l'alimentation , l’inflation s'élève désormais à 1,43 % contre 1,56 % le mois précédent et 1,94 % en novembre. Les fruits frais ont coûté 0,2 % de moins qu'en janvier 2018. Pour les légumes frais , il faut compter 3,6 % de plus qu'il y a un an. Les prix du poisson et des fruits de mer ont augmenté de 3,4 % par rapport à janvier 2018.

Les prix ont augmenté de 0,7 % pour les boissons non alcoolisées et de 1,7 % pour les boissons alcoolisées. Le prix du tabac a augmenté de 6,4 % par rapport à janvier de l'an dernier. L’inflation de l'énergie s’élève désormais à 6,63 % contre 8,85 % le mois dernier et 12,58 % en novembre. L'électricité coûte désormais 9,0 % plus cher qu'il y a un an. Le gaz naturel coûte 7,3 % plus cher qu'en janvier de l'année dernière. Le prix du gasoil de chauffage, lissé sur 12 mois, a progressé de 16,7 % en un an. Les carburants coûtent désormais 0,1 % de plus qu'un an auparavant. L’inflation des services passe de 2,05 % à 1,75 %. Enfin, l'inflation des loyers augmente légèrement et s'établit à 0,95 % contre 0,87 % en décembre.