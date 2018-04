L'inflation repart à la hausse

L'inflation augmente de 1,39% à 1,52% en avril. Les principales hausses de prix ont concerné les carburants, les légumes, les chambres d'hôtel et les vacances organisées à l'étranger.

L'électricité, les séjours dans les villages de vacances et les fruits ont coûté moins cher en avril qu'en mars. Le coût des carburants, des légumes, les chambres d'hôtel et les vacances ont, eux, vu leur prix augmenter. Au final, l'inflation a augmenté de 1,39 à 1,52% en avril, selon Statbel. Pour rappel, elle avait atteint en mars son plus bas niveau depuis février 2016.