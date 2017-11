La dette belge totale flirte avec les 300% du PIB

D’après les chiffres d’Eurostat, la dette totale belge privée et publique a atteint l’an dernier 296% du produit intérieur brut (PIB). Notre taux d’endettement a augmenté plus vite que dans la plupart des autres pays au cours des dernières années. Le secteur privé belge affiche aujourd’hui une dette représentant 190% du PIB, soit bien plus que les 133% considérés comme acceptables par la Commission européenne.