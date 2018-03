Les prix des carburants font reculer l'inflation belge

L’inflation a encore reculé au mois de mars pour atteindre 1,39%. Le repli des prix de l'énergie a pesé dans balance pour pousser l'inflation belge à son plus bas niveau depuis deux ans.

