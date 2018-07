Plus de 300.000 emplois créés entre 2017 et 2023

Les "Perspectives économiques régionales 2018-2023" sont optimistes: le taux de chômage devrait baisser et des emplois devraient être créés en Belgique. Dans les trois Régions.

Malgré une croissance en ralentissement progressif, le taux de chômage devrait baisser de manière continue dans les trois régions du pays au cours des prochaines années. C'est ce qui ressort des "Perspectives économiques régionales 2018-2023" dressées par le Bureau fédéral du Plan, l'Institut bruxellois de statistique et d'analyse (IBSA), l'Institut wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statistique (IWEPS) et Statistiek Vlaanderen.