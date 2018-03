Brussels Airport préconise un plan d'isolation des maisons des riverains

Le patron de Brussels Airport, Arnaud Feist, propose de concentrer les vols d’avions sur des couloirs étroits. L’objectif est de réduire le nombre de riverains impactés par les nuisances sonores et de leur proposer un programme d’isolation des maisons. Vu le contexte, il ne s’attend à aucune avancée dans le dossier avant les élections communales et fédérales.

Loi aérienne en attente

Les dirigeants de l’aéroport national plaident donc avec insistance pour la loi aérienne, la fameuse " vliegwet ", dont l’ambition est d’encadrer les procédures et les routes aériennes. Mais d’après eux, les acteurs du dossier devront patienter, au vu de la proximité des élections (les communales du 14 octobre 2018, les élections fédérales et régionales du 26 mai 2019).

Les pistes proposées par Arnaud Feist respectent une certaine logique et sont déjà appliquées par d’autres aéroports notamment en Wallonie (Liège Airport, Brussels South Charleroi Airport). C’est une solution qui avait déjà été envisagée pour Brussels Airport il y a plus de 15 ans mais qui est restée lettre morte jusqu’à présent. Le gouvernement de l’ancien Premier ministre Guy Verhofstadt (Open Vld) avait pris une loi instaurant le Fonds pour l’atténuation des nuisances dans le voisinage de l’aéroport de Bruxelles-National (FANVA) en août 2002. Il devait être alimenté par les amendes et les droits d’utilisation bien identifiés.