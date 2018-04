La technique de Ryanair pour éviter les amendes pour nuisances sonores à Bruxelles

La compagnie aérienne low cost Ryanair a une technique bien à elle lors du décollage à Brussels Airport pour éviter de payer des amendes pour nuisances sonores au-dessus de la Région bruxelloise.

Les pilotes de Ryanair utilisent une procédure un peu particulière lors du décollage à l’aéroport de Bruxelles-National. Ils décollent quasi systématiquement à partir du seuil de la piste 25R, a expliqué le ministre de la Mobilité François Bellot (MR), qui répondait à une question parlementaire de Tim Vandenput (Open Vld).

Selon ce dernier, qui est également bourgmestre d’Hoeilaert, la compagnie aérienne tente, grâce à cette procédure, d’éviter les amendes pour nuisances sonores au-dessus de la Région bruxelloise, en décollant "plus court".

"Belgocontrol a constaté depuis plusieurs mois que les pilotes de (...) Ryanair demandaient régulièrement à décoller à partir du seuil de la piste de décollage. S'il n'existe pas de problème pour le contrôleur aérien, celui-ci accédera à la demande du pilote. Le contrôleur aérien ne peut pas refuser une telle demande pour des raisons de sécurité, le pilote étant le seul à même de déterminer la distance de décollage nécessaire en fonction du poids et des performances de son appareil et des conditions météorologiques", a détaillé le ministre.

98% des décollages des avions de Ryanair ont été opérés de cette façon entre le 1er janvier et le 30 septembre 2017, a chiffré François Bellot. Si l’on compare à la même période un an plus tôt (2016), seuls 13% des décollages de la compagnie low cost étaient opérés à partir du seuil de piste…

Mais pas que...

Cette technique n'est pas la seule utilisée par Ryanair pour éviter les amendes. Les pilotes doivent également faire décoller l'avion le plus rapidement possible pour le mettre à distance raisonnable des radars sonores au sol et ainsi éviter de se faire repérer.

La compagnie recommande aussi une puissance minimale (24K, soit 24.000 livres de poussée de réacteurs) du moteur supérieure à ce qui est théoriquement requis au décollage (22k).