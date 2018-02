Survoler le palais royal pour soulager la Flandre

Il y a du réchauffement dans l’air dans le dossier du survol de Bruxelles par les avions de Brussels Airport et la dernière initiative de la Direction générale du transport aérien (DGTA) risque de réveiller les oppositions . Selon nos informations, l’administration du transport aérien a préparé un texte demandant la levée de l’interdiction de survol des domaines royaux de Laeken et du château de Ciergnon ainsi que le centre de Bruxelles.

La DGTA justifierait sa demande pour des raisons techniques. Concrètement, l’administration veut la modification d’une législation qui date de 1954. Celle-ci interdit le survol du palais royal de Laeken et du château de Ciergnon pour des raisons de sécurité nationale. L’interdiction du centre-ville de la capitale s’inscrit dans le même registre et est coulée dans l’arrêté royal du 14 avril 1958. Celui-ci, en son article 1er, interdit aux aéronefs de survoler la partie de l’agglomération bruxelloise située à l’intérieur d’une circonférence de 5 km de rayon, centrée sur le parc de Bruxelles.

Soulager la Flandre

Mais pour des observateurs, la démarche de l’administration du transport aérien ressemble à s’y méprendre à une manœuvre politique, surtout à quelques mois des élections communales d’octobre prochain. En effet, la levée de l’interdiction de survol du palais royal et du château de Ciergnon permettrait de soulager les communes de Wemmel, Meise et de Grimbergen quitte à envoyer davantage d’avions sur Bruxelles. En raison du non-survol du domaine royal de Laeken, deux trajectoires de vol des avions vers la France et les Etats-Unis sont déplacées sur un axe passant au-dessus de Meise, Grimbergen et Wemmel.