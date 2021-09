Environ 3.500 manifestants à Bruxelles au nom de la liberté sanitaire

Les manifestants non masqués arboraient de nombreux coeurs ainsi que des messages pour la liberté et contre l'obligation vaccinale et le pass sanitaire, comme "Non à la dictature sanitaire", "Stop à la répression de nos libertés", "Non à la vaccination obligatoire", "Mon corps, mon choix" et "Oui à la démocratie. Non au corona pass". "On ne veut plus de masques, ni de pass sanitaire et on veut en finir avec cette politique de fous", revendique Arman, un Allemand de 49 ans. "On a le pass sanitaire même pour les cafés et les mesures vont être de plus en plus dures dans les prochains mois".