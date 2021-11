La FGTB et la CSC annoncent une manifestation nationale à Bruxelles le 6 décembre

La FGTB et la CSC ont annoncé, ce vendredi, une manifestation en front commun le 6 décembre . Ils descendront dans les rues de Bruxelles pour défendre les libertés syndicales et le pouvoir d'achat. Tout se fera dans le respect des restrictions sanitaires, dit la CSC. Le port du masque sera ainsi obligatoire, mais le CST ne sera pas nécessaire. Les règles de distanciation sociale seront rappelées aux militants.

Une manifestation pour plus de libertés

La liberté de négocier les salaires est, aux yeux des syndicats, aussi mise à mal par le corset imposé par la révision de la loi de 1996 sur la compétitivité. "Les négociations dans les secteurs sont en train de se terminer, et cela reste difficile. À certains endroits, on pouvait aller au-delà, mais la loi ne nous le permet pas", regrette la secrétaire générale de la CSC, Marie-Hélène Ska.

La situation difficile dans laquelle se retrouvent de nombreuses familles face à la flambée des prix de l'énergie, et l'imposition du télétravail (qui reporte les frais de chauffage et d'électricité sur leur dos), a aussi décidé les syndicats à se lancer. "Pour beaucoup, le salaire ne permet plus de boucler les fins de mois", dit encore Marie-Hélène Ska. Et c'est, pour elle, quelque chose d'insupportable. "Il y a une polarisation entre ceux qui peuvent tout se permettre malgré la crise et le reste de la population qui a du mal à tenir debout."