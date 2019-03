3 ans après les attentats de Bruxelles, où en est la sécurité régionale?

22 mars 2016

Où en est l'enquête?

Trois ans après les attentats du 22 mars 2016 dans la station de métro Maelbeek et à l'aéroport de Bruxelles-National, la justice belge a identifié dix suspects, en plus des kamikazes. Tous sont inculpés pour avoir fourni une aide à la préparation et à l'exécution des deux attaques. Le procès, lors duquel l'on attend un millier de personnes, pourrait se tenir en 2020. Où? Difficile à dire, plusieurs pistes sont envisagées: à l'ancien siège de l'Otan, dans une salle de spectacle, dans le Palais de Justice aménagé pour la circonstance... L'enquête pourrait être clôturée en décembr eprochain.

Ces attentats suicide, revendiqués par le groupe Etat islamique (EI), avaient fait 32 morts et plus de 340 blessés à l'aéroport de Bruxelles-Zaventem et dans la station de métro Maalbeek. Outre ces victimes, des centaines d'autres personnes ont rapporté aux autorités avoir subi un préjudice à cause des attentats, ce qui explique le besoin d'une infrastructure exceptionnelle pour le procès.

Les suspects

• Mohamed Abrini. La police a arrêté Mohamed Abrini, recherché depuis les attentats de Paris du 13 novembre 2015, le 8 avril 2016 à Anderlecht. Cet homme a admis qu'il était "l'homme au chapeau", aperçu sur les images de vidéo-surveillance de l'aéroport de Bruxelles-National. Il avait laissé une valise pleine d'explosifs dans l'aéroport avant de s'enfuir, tandis que Najim Laachraoui et Ibrahim El Bakraoui ont, eux, fait exploser leurs charges dans le hall des départs. Les trois hommes étaient partis ce matin-là en taxi d'un appartement de la rue Max Roos à Schaerbeek, où ils s'étaient cachés pendant les semaines précédentes et d'où ils avaient préparé les attentats.

• Ossama Krayem a également été arrêté le 8 avril 2016. Il était jusqu'alors connu sous le faux nom de "Naim Al Hamed". Cet homme avait été filmé dans la station de métro Pétillon le 22 mars 2016, en train d'échanger quelques mots avec Khalid El Bakraoui, juste avant que ce dernier ne se fasse exploser dans la station de métro Maelbeek. Ossama Krayem a déclaré qu'il était censé se faire exploser aussi mais qu'il avait renoncé.

• Bilal El Makhoukhi et Hervé Bayingana Muhirwa ont également été arrêtés le 8 avril 2016, à Laeken. Le premier avait été reconnu coupable de participation aux activités d'un groupe terroriste lors du procès de Sharia4Belgium à Anvers en 2015. Il aurait joué un rôle dans la préparation des attentats de Bruxelles, mais il le nie fermement. Selon l'enquête, c'est Bilal El Makhoukhi qui a demandé à son ami d'enfance Hervé Bayingana Muhirwa qu'il cache Osama Krayem et Mohamed Abrini dans son appartement, rue Tivoli à Laeken.

• Sofien Ayari, connu sous les faux noms d'Amine Choukri et de Monir Ahmed Alaaj, il avait été arrêté quatre jours avant les attentats de Bruxelles, le 18 mars 2016, alors qu'il s'était caché dans un immeuble rue des Quatre Vents à Molenbeek-Saint-Jean, avec Salah Abdeslam, le suspect n°1 des attentats de Paris, recherché alors depuis des mois. Les deux hommes avaient échappé de peu à une première arrestation, trois jours auparavant, le 15 mars 2016, rue du Dries à Forest, dans l'une des autres planques de la filière terroriste. Des policiers français et belges les avaient débusqués et des échanges de tirs avaient eu lieu, provoquant la mort de Mohamed Belkaïd, connu sous le faux nom de Samir Bouzid, qui se trouvait avec Sofien Ayari et Salah Abdeslam. Après plusieurs heures de siège, cet individu avait fait feu seul sur la police, tandis que ses deux comparses fuyaient par l'arrière du bâtiment.

Pour ces faits de la rue du Dries, Sofien Ayari et Salah Abdeslam ont été condamnés le 23 avril dernier à 20 ans de prison par le tribunal correctionnel de Bruxelles.

• Les frères Ibrahim et Smail Farisi. Ils sont soupçonnés d'avoir prêté l'appartement qu'ils louaient avenue des Casernes à Etterbeek à Khalid El Bakraoui, le kamikaze de la station de métro Maelbeek, dès l'automne 2015. Ils auraient aussi nettoyé et vidé tout l'appartement juste après les attentats.

• Un autre suspect, Ali El Haddad Asufi, a été arrêté deux jours après les attentats, le 24 mars 2016, pour ses liens d'amitié avec Ibrahim El Bakraoui.

• Youssef El Ajmi, également suspecté dans l'enquête, a lui été placé sous mandat d'arrêt le 17 juin 2016. C'est un ami d'enfance de Khalid El Bakraoui et d'Ali El Haddad Asufi. Il aurait également séjourné dans l'appartement de l'avenue des Casernes. Plus inquiétant, l'homme travaillait jusqu'à peu de temps avant les attentats à l'aéroport de Bruxelles-National, dans une entreprise de restauration, et avait ainsi un accès direct aux avions sur le tarmac. Des messages ont été découverts sur son ordinateur, provenant d'une clé USB utilisée par Khalid El Bakraoui, dans lesquels il est fait mention de dates de vols vers l'Amérique, la Russie et Israël.

• Brahim Tabich a été arrêté début octobre 2017 par la police judiciaire fédérale bruxelloise. Les enquêteurs suspectent qu'au moins une partie de l'acide chlorhydrique que les terroristes ont utilisé pour fabriquer le TATP avait été achetée dans le magasin de bricolage de Brahim Tabich, avenue de Stalingrad à Bruxelles.