Double inculpation à l'aéroport de Charleroi

Un bagagiste et délégué syndical de l'aéroport de Charleroi a été placé sous mandat d'arrêt en novembre pour incitation à commettre un attentat terroriste, harcèlement et discrimination à l'embauche. L'enquête s'est poursuivie et a mené à l'inculpation d'un deuxième délégué syndical pour harcèlement et organisation criminelle.