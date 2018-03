Hommage national pour le gendarme "tombé en héros"

Deux personnes en garde à vue

A son domicile de Carcassonne, les enquêteurs ont découvert des "notes faisant allusion à l'Etat islamique" et s'apparentant à un testament, selon des sources concordantes. Parallèlement, deux personnes ont été placées en garde à vue : un jeune de 17 ans présenté comme un ami de Radouane Lakdim, et sa compagne.

Grièvement blessé par l'assaillant, Arnaud Beltrame a succombé samedi à ses blessures et sa mort suscitait émotion et hommages. Il est "tombé en héros" et mérite "respect et admiration de la Nation tout entière", a déclaré le président Emmanuel Macron, qui a réuni en fin d'après-midi un Conseil restreint de défense à l'Elysée.

La population, sous le choc, exprimait son désarroi: "On se disait qu'on n'avait rien à craindre, on se disait que ça n'arrive que dans les grandes villes" , confessait, la voix chevrotante, Khadija, 52 ans.

La France visée

Cette dernière attaque, que le président américain Donald Trump a qualifiée d'"horrible", est la plus grave depuis le début de mandat d'Emmanuel Macron en mai 2017. Les enquêteurs tentent de comprendre les raisons du passage à l'acte de Radouane Lakdim, alors qu'il ne semblait plus être une menace aux yeux des autorités.

Aucun "signe précurseur"

Radouane Lakdim a entamé son équipée meurtrière à Carcassonne peu après 10h vendredi au volant d'une voiture dont il tue le passager, un viticulteur à la retraite, et blesse grièvement le conducteur, de nationalité portugaise. Il tire ensuite sur quatre CRS, blessant l'un à l'épaule, avant de prendre la fuite. Vers 11h15, il entre dans le Super U de Trèbes et tue le chef boucher du magasin et un client, un ancien maçon. "J'ai vu un individu très excité qui avait une arme de poing, un couteau et qui criait Allah Akbar", a raconté à l'AFP Christian Guibbert, ex-policier, qui faisait ses courses. "On a fait sortir des collègues et des clients par la porte de secours à l'arrière", a confirmé Jacky, collègue de travail du chef boucher, "tué d'une balle dans la tête à bout portant".