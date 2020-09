Le procès des attentats de Charlie Hebdo et de l'Hyper Casher s'ouvre mercredi

Quatorze accusés, soupçonnés à des degrés divers de soutien logistique aux f rères Saïd et Chérif Kouachi et à Amédy Coulibaly , auteurs des attaques qui ont terrorisé la France pendant trois jours, sont jugés jusqu'au 10 novembre devant une cour d'assises spéciale.

Initialement prévu avant l'été, le procès avait été reporté en raison de la crise sanitaire et se tiendra sous haute surveillance au tribunal judiciaire de Paris. Le 7 janvier 2015, les frères Kouachi, qui gravitaient depuis plusieurs années dans la sphère djihadiste, ont attaqué la rédaction de l'hebdomadaire satirique Charlie Hebdo à Paris, assassinant 12 personnes dont les dessinateurs historiques Cabu et Wolinski , avant de prendre la fuite.

Pendant deux mois et demi, la cour d'assises doit entendre 144 témoins et 14 experts pour déterminer le rôle des accusés et ce qu'ils savaient des attaques de janvier 2015, qui ont provoqué une manifestation monstre à Paris et un émoi durable dans le monde.