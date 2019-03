Mehdi Nemmouche est déclaré coupable de la tuerie du Musée juif

Le verdict est tombé ce jeudi à la cour d'assises de Bruxelles. Au terme de deux mois de procès, le jury rassemblant 12 jurés et trois magistrats professionnels a déclaré Mehdi Nemmouche coupable de quatre assassinats dans un contexte terroriste commis au Musée juif de Belgique le 24 mai 2014. Le second accusé, le Marseillais Nacer Bendrer, 30 ans et ex-compagnon de détention de Nemmouche, a lui été condamné comme co-auteur des assassinats pour avoir fourni les armes de la tuerie.