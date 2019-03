Nemmouche connaîtra sa peine ce lundi soir

Jeudi, après deux jours et demi de délibérations, les 12 jurés et les trois magistrats professionnels avaient estimé que Nemmouche et Bendrer étaient tous deux auteurs de la tuerie. Le premier a été reconnu coupable d'avoir abattu de sang-froid, en moins d'une minute et demie, les époux Riva ainsi qu'un jeune employé belge et une bénévole française, le 24 mai 2014 au Musée juif. Le second, un délinquant marseillais, a été désigné "co-auteur" de l'attaque antisémite pour avoir fourni les armes et les munitions. Une aide "indispensable" sans laquelle le quadruple assassinat n'aurait pu être commis, d'après l'arrêt de la cour. Les jurés sont allés au-delà de ce que réclamait l'accusation, qui voyait en Bendrer un "complice".