Nouvelles attaques de l'EI prévues en Europe, avec des Belges

Une enquête ouverte en novembre 2016 et qui est toujours en cours a déterminé que le groupe Etat islamique (EI) prévoyait d'autres attaques en Europe après celles menées à Paris et Bruxelles. Cette enquête menée en collaboration avec plusieurs services de renseignements occidentaux révèle que des Belges figurent dans le dossier, selon Het Laatste Nieuws et La Dernière Heure.