Prison à perpétuité pour Mehdi Nemmouche

La cour a reconnu le "rôle principal de Mehdi Nemmouche qui a non seulement été l'auteur direct des faits mais surtout l'instigateur, qui les a minutieusement organisés". Elle a également relevé le "caractère violent des faits". Elle a retenu le "caractère manifeste antijuif de l'attentat et l'antisémitisme marqué de Mehdi Nemmouche" ainsi que son "égocentrisme et son narcissisme" démontrés par le fait qu'il portait une caméra sur sa veste - qui n'avait pas fonctionné - "et son souci constant de se tenir informé des faits à peine commis". Dans son arrêt, la cour a encore mentionné le "comportement provoquant et particulièrement provocateur de Mehdi Nemmouche".