Quel fichage pour quels radicalisés en France?

Plusieurs figures de l'échiquier politique français ont mis en exergue l'idée d'un internement des fichés S les plus dangereux. Le fichage, selon eux, n'étant pas suffisamment efficace.

11.000 individus surveillés

Le FSPRT, mis à jour continuellement, comptabilise les islamistes radicaux présents en France. Le décompte effectué le 20 février dernier fait état de 19.745 inscrits et susceptibles de constituer une menace. Parmi eux, 11.000 individus sont surveillés plus étroitement, dont 4.000 considérés comme étant dans "le haut du spectre".

Le rôle de ce fichier est de centraliser les données personnelles des individus repérés et d'éventuels liens avec d'autres suspects. Radouane Lakdim était lui fiché à l'un des niveaux les plus bas sur l'échelle de la dangerosité.

D'après le dernier décompte, 3.557 fiches sont dites "en veille". Autrement dit, elles ne font plus l'objet d'un suivi actif mais demeurent néanmoins attribuées à un service.

4.604 fiches sont recensées comme étant "clôturées" . Il s'agit des individus qui ne nécessitent plus de surveillance selon les services, mais dont la fiche demeure néanmoins dans le FSPRT.

Enfin, 3.557 fiches sont déclarées "en veille" . "Ils ne nécessitent plus de suivi actif mais restent néanmoins attribués au service", précise le professeur Jean-Marie Cotteret dans son rapport "Les fichiers de police et de renseignement en France".

"Toute l'échelle de la radicalisation"

Créé en 2015, le fichage permet de couvrir un large spectre allant de la dérive sectaire au djihadiste en puissance. Ainsi, il permet un ciblage plus effectif en assignant des services spécifiques au suivi des inscrits. "Toute l'échelle de la radicalisation y est représentée", résume un policier.

Seulement, tous les individus susceptibles de perpétrer des attentats ne sont pas répertoriés dans le FSPRT. "Il ne faut jamais oublier que c'est le sommet de l'iceberg. 60% des individus qui ont frappé en France depuis 2014 étaient inconnus des services de police et n'étaient pas fichés", a observé Jean-Charles Brisard, président du Centre d'analyse du terrorisme.

Quelles différences avec la fiche S?

On estimait à environ 2.000 le nombre d'individus radicalisés sur le territoire belge en septembre 2017. Un chiffre évalué à 50.000 pour l'ensemble du bloc européen.

La fiche S est donc un moyen de localiser des individus et non une preuve de culpabilité. Aussi, les fichés S ne sont-ils pas tous inscrits au FSPRT, et inversement.