Reprise du procès de la fusillade rue du Dries, sans Abdeslam

"Ils étaient tous prêts à mourir en martyrs"

♦ La substitute du procureur fédéral, Kathleen Grosjean, a requis la peine maximale à l’encontre de Sofiane Ayari et Salah Abdeslam, soit 20 ans de prison avec 13 ans de sûreté pour tentative d’assassinat à caractère terroriste sur des policiers belges de la DR3 (antiterrorisme), des policiers français membres de l’équipe commune franco-belge et des agents des forces spéciales. Et ce au terme d’un réquisitoire long de moins de deux heures.

♦ L’un des enjeux du procès, celui de l’identité de l’autre tireur, le jour du 15 mars 2016, a été simplement dépassé par la magistrate fédérale. "Ma conviction est que c’est Ayari qui a tiré. Son ADN est sur l’arme ainsi qu’un chargeur. Osama Krayem (suspect des attentats de Bruxelles, ndlr) le dit: c’est un combattant de l’Etat islamique. Il sait manier les armes", a-t-elle expliqué.

♦ Pour autant, elle a demandé la même peine contre les deux prévenus, en tant que coauteurs. Pourquoi? "Abdeslam a montré, dans ses courriers à sa mère, qu’il avait bien l’idéologie de l’Etat islamique. Son intention et celle d’Ayari était bien de semer la terreur et déstabiliser le pays. L’un et l’autre adhèrent aux idées, projets et instructions de l’Etat islamique. Ils s’auto-influencent", précise-t-elle.

♦ "En entendant le mot 'police' lors de l’intervention, ils sont restés sur place. Leur intention n’était pas que de rester: leur volonté était d’attaquer et combattre l’ennemi."

♦La substitute veut établir la préméditation car, selon elle, "ils ont décidé à trois du plan d’attaque contre les policiers", le jour des faits. "Ayari, Abdeslam et Belkaïd étaient prêts à mourir en martyrs. Mais c’est Belkaïd qui est resté car il était blessé. S’ils avaient paniqué, ils se seraient enfui immédiatement."

♦ Elle a justifié la peine maximale par l'importante radicalisation des deux hommes, et le fait qu'ils s'apprêtaient à commettre des actes proches de la guerre dans un pays en alerte terroriste maximale (au niveau 4, en mars 2016). Le procès se poursuit avec les plaidoiries des avocats des parties civiles. Il devrait s’achever en avance et même prendre fin dès demain, voire jeudi.