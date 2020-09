Le best-of de Sophie Wilmès par Nicolas Vadot

Onze mois et huit jours, c’est le temps qu’aura passé Sophie Wilmès au 16, rue de la Loi. Une période très courte mais qui restera dans l’histoire: première femme au poste de Premier ministre; crise du coronavirus, confinement et crise politique interminable.

14 février 2020 - Tancée par l’Union européenne, la Première ministre veut tenter de faire voter le budget malgré les affaires courantes, avec pour but d’éviter un retour aux urnes, de plus en plus envisagé.