Stopper le flux migratoire alourdira le coût du vieillissement

Le point de départ du Bureau du Plan, c’est le scénario de référence utilisé par le Comité d’étude du vieillissement (CEV), qui évalue le coût supplémentaire engendré par le vieillissement à 3,2% du Produit intérieur brut (PIB) en 2040 et 2,3% du PIB en 2060 . Autrement dit, le coût du vieillissement, qui était en 2016 de 25,3% du PIB passerait à 28,5% du PIB en 2040 avant de se tasser à 27,6% en 2060 . Ces coûts supplémentaires concernent essentiellement les soins de santé et les pensions .

Ce scénario de référence tient compte d’une immigration de 150.000 personnes par an et d’une émigration de 130.000 personnes par an, soit un solde migratoire positif de 20.000 personnes par an jusqu’en 2060. Ce qui porterait la population en Belgique à 13 millions d’âmes. Vingt mille personnes par an en plus issues de l’immigration, cela peut paraître beaucoup, "mais c’est normal compte tenu de l’augmentation de la population mondiale qui exercera une pression migratoire sur les frontières de l’Europe", précise Johan Duyck, expert auprès de la cellule démographie du Bureau du Plan.