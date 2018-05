Audi soupçonné d'une nouvelle fraude sur 60.000 véhicules

Est-ce un nouveau volet du dieselgate ? La KBA, l'autorité de tutelle du secteur automobile allemand, enquête pour déterminer si les modèles diesel A6 et A7 d'Audi ont été équipés d'un dispositif jusqu'ici inconnu destiné à contourner les tests antipollution. L'agence fédérale de l'automobile "a lancé une enquête suite à des soupons de manipulation des véhicules de modèles A6/A7, environ 33.000 véhicules sont touchés en Allemagne et environ 60.000 en tout", selon cet organisme.

L'agence n'a pas indiqué si elle envisageait ou non des rappels de ces voitures.

♦ Où y aurait-il fraude? Le système de gestion du moteur ferait en sorte que ce liquide, onéreux, soit injecté en moindre quantité dans le pot catalytique pour en limiter la consommation entre deux inspections techniques. Il en résulterait de plus fortes émissions de gaz polluants, selon Der Spiegel.

Lire plus

Les constructeurs allemands Daimler et Volkswagen, la maison-mère d'Audi, avaient déjà été menacés en février par les autorités de rappels massifs, suite à la découverte de manipulations sur leur dispositif AdBlue. La justice allemande a perquisitionné en février et en avril les domiciles et les lieux de travail d'employés d'Audi en Allemagne, dans le cadre du vaste scandale dit du "dieselgate", qui secoue le secteur depuis 2015.