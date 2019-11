Des avocats attaquent VW dans toute l'Europe, D'ieteren dans le viseur en Belgique

Lire aussi | Plus de 10.000 automobilistes belges contre VW

En Belgique, il s'agit de Laurent Arnauts (WATT Legal) et de Geert Lenssens (SQ Law). L'idée est de forcer VW à négocier une transaction en vue d'indemniser toutes les victimes. L'homologation de la transaction devrait ensuite être approuvée par la Cour d'appel d'Amsterdam. La Fondation a annoncé son intention d'attaquer VW, Skoda, Seat et Porsche, mais n'exclut pas de demander des comptes à d'Ieteren , à des compagnies d'assurances et à des dealers VW.