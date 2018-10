Dieselgate: 800 millions d'euros d'amende pour Audi en Allemagne

Le constructeur automobile Audi, filiale du géant Volkswagen, se voit infliger en Allemagne une amende pour ses moteurs truqués; une amende qui ne sera pas sans conséquences sur les résultats de la marque et de son groupe.

Accusée de tricherie aux logiciels antipollution, Audi accepte de payer 800 millions d'amendes en Allemagne. "Audi a accepté l'amende infligée par le parquet de Munich et ne fera pas appel", écrit Volkswagen dans un communiqué. "Compte tenu de cet élément exceptionnel, le groupe Audi va de façon significative revoir la majorité de ses indicateurs de performance pour l'année fiscale 2018." Le paiement aura aussi un impact négatif sur le résultat opérationnel de 2018 du groupe VW.

Le parquet allemand enquêtait depuis de nombreux mois sur l'implication de la marque automobile dans le dossier Dieselgate. En ligne de mire: les moteurs diesel V6 et V8 considérés comme plus polluants qu'annoncés via des manipulations du logiciel. Le patron d'Audi Rupert Stadler, remercié le mois dernier, est considéré comme partie prenante dans cette fraude.