VW et son Dieselgate écopent d'un avis qui pourrait peser très lourd

Déjà 28 milliards d'euros de coûts

Le "dieselgate" a jusqu'à présent coûté plus de 28 milliards d'euros en rappels de véhicules et procédures judiciaires au géant de l'automobile. Mais la majorité de cette somme a été versée aux Etats-Unis, où Volkswagen a non seulement remboursé près d'un demi-million de clients mais aussi payé jusqu'à 10.000 dollars de dommages et intérêts. En Allemagne, VW a dû payer seulement deux amendes pour un total de 1,8 milliard d'euros et estime que ses clients n'ont pas subi de dommages.