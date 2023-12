En photos 23 photos pour revivre 2023 Une nouvelle guerre au Proche-Orient, de nombreuses catastrophes naturelles, la disparition d'un sous-marin ou l'année dantesque de Taylor Swift. Revivez les petits et grands événements de 2023 en 23 photos marquantes. Par Clément Bacq, Walt Van Beek & Romain Thiry

Développement: Benjamin Verboogen Crédits: Nacho Doce / Reuters

Catastrophe en Turquie 6 février Un séisme de magnitude 7.8 a fait plus de 55.000 morts en Turquie et en Syrie. Plus de 3.500 immeubles ont ainsi été entièrement détruits. Crédits: Nir Elias / Reuters

Crise de l'asile 24 février Ces demandeurs d'asile dorment sous tente devant le Petit-Château à Bruxelles. La Belgique a été une nouvelle fois confrontée à une crise de l'accueil, une situation qui a viré en crise humanitaire avec de nombreuses personnes, y compris des enfants, obligées de dormir dehors. Crédit: Kristof Vadino Poursuivre la lecture Data | Les vrais chiffres de la crise de l'asile en Belgique

Le roi Charles III couronné 6 mai Huit mois après être devenu roi, Charles III a été couronné le samedi 6 mai à l'abbaye de Westminster, lors d'une cérémonie religieuse grandiose devant près de 2.300 invités. Crédits: Oli Scarff / AFP

Olivier Vandecasteele enfin libre 26 mai L'avion militaire dans lequel se trouve Olivier Vandecasteele s'est posé à 21h29 à l'aéroport militaire de Melsbroek. Le travailleur humanitaire aura été détenu 455 jours dans une prison iranienne. Il a été accueilli sur le tarmac par sa famille et ses proches, tous sourires. Crédits: Didier Lebrun / Photonews

Vagues de chaleur à travers le monde 02 juin Une image prise avec une vitesse d'obturation lente montre un homme se rafraîchissant dans une petite cascade de la rivière Kalumpang au cours d'une journée chaude avec jusqu'à 33 degrés Celsius, à Tanjung Malim en Malaisie. En mai 2023, le vice-premier ministre malaisien Ahmad Zahid Hamidi a déclaré que "la Malaisie n'avait pas encore besoin de déclarer l'état d'urgence canicule, mais que le gouvernement réexaminerait la situation si les températures atteignaient 40 degrés Celsius". Crédits: Fazry Ismail / EPA

Feux de forêts 6 juin À New York, la Statue de la Liberté est recouverte de brume et de fumée causées par des incendies de forêt au Canada. Crédits: Amr Alfiky / Reuters Poursuivre la lecture Analyse | Les surfaces brûlées en Europe dépassent la moyenne des quinze dernières années

Disparition du Titan 18 juin Un petit submersible visitant l'épave du Titanic est porté disparu avec cinq personnes à bord. Après un feuilleton qui a tenu en haleine les médias du monde entier, des débris ont été découverts par un robot sous-marin dans la zone de recherche près du Titanic, confirmant ainsi la mort des 5 personnes à bord. Crédits: Oceangate Expeditions / AFP

Evenepoel champion du monde contre-la-montre 11 août Un an après avoir été sacré champion du monde de cyclisme, Remco Evenepoel, surnommé le "petit cannibal", est devenu le premier belge a être sacré champion du monde du contre-la-montre lors d'une épreuve qui se disputait en Écosse. Crédits: Dario Belingheri / Getty Images

Mort d'Evgueni Prigojine 23 août Le patron du groupe paramilitaire russe Wagner, Evguéni Prigojine, compte parmi les victimes d'un crash d'avion qui a fait 10 morts. Cet accident intervient quelques mois après que Prigojine a lancé une insurrection sur Moscou, en juin. Crédits: Alexander Ermochenko / Reuters

Le mugshot de Trump 25 août Visage fermé, sourcils froncés, regard défiant: Donald Trump a été soumis à une prise de photo d'identité judiciaire dans une prison d'Atlanta, une première pour un ancien président dans l'histoire des États-Unis. Il y avait échappé lors de ses trois précédentes inculpations pénales, mais le milliardaire candidat, accusé d'avoir tenté de manipuler les résultats de la présidentielle de 2020, n'a pas coupé à ce cliché à l'effet potentiellement infamant... mais sans doute pas pour lui. Crédit: AFP

Réouverture de la Bourse de Bruxelles 9 septembre Après trois ans de lourds travaux de rénovation, la Bourse de Bruxelles a rouvert ses portes au public. Le bâtiment inauguré en 1873 comporte désormais un musée dédié à la bière, un rooftop et une brasserie. Crédit: Saskia Vanderstichele Poursuivre la lecture Visite virtuelle | Découvrez la Bourse de Bruxelles rénovée et le Belgian Beer World à 360°

Des inondations font 11.000 morts en Libye 10 septembre Rues dévastées, arbres fauchés, bâtiments rasés et corps à même le sol, la tempête Daniel qui a dévasté l'Est de la Libye a fait plus de 11.000 morts et 30.000 déplacés. Crédit: AFP

Manifestations anti-Evras 15 septembre Le mouvement anti-Evras, qui souhaite retirer le programme d'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle des écoles, est soupçonné d'être à l'origine de plusieurs incendies criminels qui ont touché des écoles de la région de Charleroi en septembre. Plusieurs manifestations fédérant les milieux ultraconservateurs, associations islamiques et catholiques intégristes se sont déroulées à Bruxelles. Crédit: Kristof Vadino

Attaques du Hamas en Israël 07 octobre Samedi 7 octobre au matin, la branche armée du Hamas palestinien est pervenue à s'introduire en Israël depuis la bande de Gaza et à commis plusieurs attentats contre la population, prenant notamment d'assaut un festival qui se tenait à quelques kilomètres de la frontière gazaouie. Plus de 700 Israéliens ont été tués et 150 personnes ont été prises en otage. Crédits: Ammar Awad / Reuters

Israël bombarde sans relache la bande de Gaza 09 octobre En réponse aux attaques du Hamas du 7 octobre, Israël a déclenché de nombreuses frappes de roquettes sur la bande de Gaza, bombardant indiciblement la population. Plus de deux mois après le début de la guerre, l'offensive israélienne a provoqué la mort de 18.000 personnes à Gaza, selon le Hamas, qui refuse de libérer des otages sans nouvelles négociations. Crédits: Mohammed Saber / EPA

Bruxelles retombe dans la peur 16 octobre Deux ressortissants suédois ont été tués à l’arme lourde près de la Place Sainctelette à Bruxelles, en marge du match de football Belgique-Suède. Cet attentat a rapidement été revendiqué par un homme radicalisé d'origine tunisienne, qui avait déjà été signalé comme tel à deux reprises et qui avait fait l'objet d'investigations sans que celles-ci soient suivies de conséquences. Crédits: Didier Lebrun / Photonews

Sam Altman quitte OpenAI... puis y revient 20 novembre Un petit tour et puis revient. Après que le conseil d’administration d’OpenAI, à l’origine de l’outil conversationnel ChatGPT, a décidé de démettre Sam Altman de ses fonctions de CEO, Microsoft, qui détient 49% de l’entreprise, a annoncé l’avoir recruté dans la foulée. Mais le dirigeant est rapidement retourné chez OpenAI après avoir fait plier le conseil d’administration, dont la composition a été remaniée au passage.

Javier Milei, le Trump argentin, gagne la présidentielle 20 novembre En récoltant 55,6% des voix au second tour de l'élection présidentielle, l'extrémiste Javier Milei a réussi à séduire une Argentine désenchantée par diverses crises. Lors de la campagne présidentielle, Javier Milei a longtemps brandi une tronçonneuse dans ses meetings électoraux pour illustrer sa volonté de couper dans les dépenses publiques. Crédits: Luis Robayo / AFP

Taylor Swift, personnalité de l'année 6 décembre La chanteuse américaine a été élue personnalité de l'année du Time magazine. Ce titre honorifique vient ponctuer une année grandiose pour Taylor Swift, qui est devenue en 2023 la première artiste à dépasser le milliard de dollars de recette pour sa tournée mondiale "The Eras Tour". Crédits: Terence Rushin/TAS23/Getty Images

Scission réussie pour Solvay et Syensqo 11 décembre Ce 11 décembre marque l'introduction en bourse de Syensqo, branche nouvellement créée par le géant belge de la chimie Solvay, qui regroupe ses activités de chimie de spécialité. Ilham Kadri, désormais CEO de Syensqo, est venue spécialement pour l'occasion sonner la cloche du Bel20. Crédits: Kristof Vadino

La COP28 marque "le début de la fin" des fossiles 12 décembre Des agents de sécurité escortent Licypriya Kangujam, 12 ans, militante indienne pour le climat, alors qu'elle proteste lors de la Conférence des Nations Unies sur le changement climatique 2023 (COP28), à Dubaï, aux Émirats arabes unis. La COP 28 présidée par le sultan Ahmed Al Jaber, s'est clôturée mercredi 12 décembre après l'adoption d'un accord présenté comme historique, appellant notamment les États à opérer une transition vers la sortie des combustibles fossiles. Crédits: Martin Divisek / EPA

La prolongation du nucléaire officialisée 13 décembre Après 19 mois de négociations et plusieurs étapes intermédiaires, l'accord final cadrant la prolongation de Doel 4 et Tihange 3 pour 10 ans a été signé mercredi 13 décembre entre le Premier ministre Alexander de Croo, la ministre de l'Énergie Tinne Van der Straeten et Thierry Saegeman, le CEO d'Electrabel. Crédits: Jonas Roosens / Belga Poursuivre la lecture Énergie | Le gouvernement et Engie ont signé l'accord final sur la prolongation du nucléaire

Feu vert pour une entrée de l'Ukraine dans l'UE 14 décembre Les dirigeants de l'Union Européenne ont donné leur feu vert à l'ouverture des négociations d'adhésion avec l'Ukraine, mais la Hongrie a refusé de lever son veto à une nouvelle aide en faveur de Kiev. "C'est un message très clair pour l'Ukraine et la Russie", a réagi le Premier ministre belge Alexander De Croo, en suggérant qu'il était temps pour Orban de "se taire". "Si vous faites partie de la décision, vous êtes d'accord avec la décision, ou alors, vous avez juste à vous taire", a-t-il déclaré. Crédit: Reuters